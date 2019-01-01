الكونفدرالية – الرجاء يودع البطولة وحسنية أغادير يلحق بنهضة بركان

حامل لقب الكونفدرالية الموسم الماضي يودع البطولة من دور المجموعات

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت مباريات المجموعة الاولي، بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية والتي شهدت تأهل نهضة بركان المغربي برفقة جاره حسنية أغادير إلى دور الثمانية.

وبالرغم من فوز الرجاء برباعية على حساب أوثو دويو برباعية، إلا أن هذا لم يكن كافياً لحامل اللقب من اجل التأهل للدور القادم، وسجل كلاً من محمود بنحليب، وسند مسعود، وأيوب نناح، ومحسن ياجور أهداف الرجاء بينما سجل ديفي هدف أصحاب الأرض.

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وفي المجموعة ذاتها خطف حسنية أغادير بطاقة التأهل بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف سجله يوسف الفحلي، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وبالتالي يكون الشكل النهائي لجدول ترتيب المجموعة على النحو التالي، نهضة بركان في الصدارة برصيد 11 نقطة، وحسنية اغادير في المركز الثاني بثمان نقاط، وفي المركز الثالث الرجاء بسبع نقاط، وأوثو دويو يتذيل الترتيب بخمس نقاط.