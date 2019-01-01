الكونجرس الأمريكي يطلب التحقيق في التمييز بين الكرة النسائية والرجالية

٥٠ عضو في الكونجرس الأمريكي يتقدمون بطلب للاتحاد المحلي لكرة القدم من أجل التحقيق في التمييز بين الكرة النسائية والرجالية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تقدم ٥٠ عضو في الكونجرس الأمريكي بطلب للاتحاد المحلي لكرة القدم للتحقيق في وقائع وصفت بأنها تمييز عنصري بين كرة القدم الرجالية والنسائية.

جاء هذا بالتزامن مع قرب المنتخب الأمريكي للسيدات من خوض المباراة النهائية الخامسة في تاريخه ببطولة كأس العالم.

وطالب الأعضاء في خطاب قاموا جميعًا بالتوقيع عليه وتم توجيهه للاتحاد الأمريكي لكرة القدم بتوضيح عدة أمور خاصة بالمكافآت المادية للمنتخبين الرجالي والنسائي.

كم تجني نجمات دوري السوبر الإنجليزي بالمقارنة مع نجوم البريميرليج؟

كما طالب الأعضاء الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بتوضيح الخطوات التسويقية التي يقوم بها من أجل جلب الإعلانات والأموال لتمويل الفريق الأنجح في تاريخ كرة القدم النسائية.

ومنح الاتحاد الأمريكي لكرة القدم منتخب الرجال مبلغ مالي قدر بـ ٥.٤ مليون دولار بعد الخروج من دور الـ١٦ بكأس العالم ٢٠١٤ الذي أقيم في البرازيل، بينما منح في المقابل مليون ٧٠٠ ألف دولار لمنتخب السيدات الذي حقق كأس العالم في النسخة الأخيرة من البطولة، وتعد تلك المكافأة أيضًا محل تحقيق.

جدير بالذكر أن المنتخب الأمريكي لكرة السيدات كان قد حقق لقب البطولة من قبل في أربع مناسبات ولم يسبق له قط أن غاب عن المربع الذهبي في ثمانية نسخ أقيمت فيها منذ عام ١٩٩١.