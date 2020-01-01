الكولومبي بينتو يعلن توقيعه عقدًا مبدئيًا لتدريب منتخب الإمارات

سيتم الإعلان الرسمي خلال الأيام القادمة.

أعلن الكولومبي لويس بينتو، عن أنه وقع عقدًا مبدئيًا مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، من أجل تدريب الأبيض خلال الفترة القادمة، في انتظار الاتفاق على بقية التفاصيل قبل الإعلان الرسمي.

وكان الاتحاد الإماراتي يبحث خلال الفترة الماضية، عن مديرًا فنيًا يقود الأبيض، بعد إقالة المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، بعد توصية من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة.

بينتو قال خلال تصريحات لراديو "كاراكول" الكولومبي: "أرى أن مهمتي تحمل طموحًا كبيرًا، بالنظر إلى المشروع الذي يهدف إلى تأهل منتخب الإمارات إلى كأس العالم 2022".

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المدرب الكولومبي تابع: "أقوم حاليًا بتحليل أداء المنتخب الإماراتي عبر الفيديو، ويتميز لاعبيه بالسرعة، بجانب مهاراتهم على الجانب التكتيكي داخل الملعب".

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وواصل: "اللغة الإنجليزية تجعل مهمتي أفضل سواء مع اللاعبين أو في الحياة العادية في الإمارات، لأنني أتقنها بشكل جيد يجعلني قادرًا على التواصل من خلالها مع الجميع".

واختتم بينتو تصريحاته قائلًا: "سبق وتم التواصل معي من أجل تدريب الإمارات منذ عامين، ولكنني كنت ملتزمًا بعقد مع منتخب هندوراس، حيث كنا نحاول التأهل إلى كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا، ولم يكن الوقت مناسبًا لقبول عرض الإمارات".

يذكر أن بينتو كان ضمن المنتخب الكولومبي الذي واجه الإمارات في كأس العالم 1990، حيث كان متواجدًا أيضًا في صفوف الأبيض وقتها يوسف حسين، نائب رئيس اتحاد الكرة الحالي.