الكنيسة الأنجليكية تنتقد تعاقد روني مع ديربي كاونتي

تعاقد واين روني مع نادي ديربي كاونتي يغضب الكنسية الإنجليزية بسبب تلقيه راتبه من شركة قمار.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أثار إعلان نادي ديربي كاونتي عن تولي واين روني لتدريب الفريق بداية من شهر يناير المقبل سخط وغضب الكنيسة الأنجليكية في إنجلترا.

جاء هذا عقب ساعات من الإعلان الرسمي عن تولي روني لتدريب الفريق عقد انتهاء تعاقده مع دي سي يونايتد الأمريكي الذي ينتهي في يناير المقبل.

وأعرب آلان سميث كاهن الكنيسة عن غضبه من خطوة روني وطالبه بمراجعة نفسه قبل أن يبدأ في عمله الجديد الذي ينطلق في العام المقبل.

روني: سأعتزل حين يخبرني جسدي.. ولهذا السبب سأنتقل في يناير

وقال سميث: "يجب على روني أن يعيد تفكير في ذلك الأمر، فقط من أجل مصلحة الأطفال، وأن يفكر في الأمر من وجهة النظر تلك بعيدًا عن الأموال.

ويأتي الاعتراض الأساسي من قبل الكنيسة أن جزء كبير من راتب روني سيتم دفعه من قبل شركة مقامرة هي الراعية للنادي في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن تجربة روني ستكون الأولى من نوعها بالنسبة له في عالم التدريب عقب سنوات في كرة القدم أمضاها كلاعب.