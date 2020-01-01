الكنعاني: صفقة بانيجا الأفضل في الدوري السعودي.. وهذا موقف العويس

عضو مجلس الشباب يتحدث عن صفقة بانيجا وعودة العويس

تحدث كنعان الكنعاني عضو مجلس إدارة الشباب السعودي، اليوم الخميس، عن قضية محمد العويس وتعرض نادي الليوث للظلم.

ورحب الكنعاني بعودة محمد العويس إلى الشباب مرة أخرى بأنه واحد من أبناء النادي، خاصة عودته بعد اعتذاره لجماهير الليوث.

وقال الكنعاني في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الخميس: "أنا مع عودة أي لاعب مفيد للنادي خلال هذه الفترة وبشكل خاص محمد العويس".

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وأضاف عضو مجلس إدارة الشباب: "أهلا بعودة محمد العويس مرة أخرى بعد اعتذاره لجماهير الشباب فهو من أبناء النادي".

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وعن صفقة بانيجا، قال الكنعاني: "صفقة بانيجا هي الأبرز، نجم كبير يعد من النخبة في الدوري الإسباني وأحد العناصر الأساسية في تشكيل الأرجنتين، وهي أهم صفقة بالدوري السعودي منذ انطلاقته مثلما يرى النقاد".

وابتعد الشباب خلال السنوات الماضية عن المنافسة وتراجع المستوى بشكل كبير في محاولات لتطوير وتدعيم الفريق للمنافسة على البطولات.