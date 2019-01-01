الكمالي: ثقة المدرب تجعل الوحدة يظهر بشكل أقوى

قبل مواجهة شباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي

أكد حمدان الكمالي مدافع نادي الوحدة الإماراتي، أن ثقة المدرب تين كات تساعد الفريق على الظهور بشكل أفضل.

الوحدة يستعد لمواجهة قوية أمام شباب الأهلي، مساء الجمعة القادم في إطار نهائي كأس الخليج العربي..

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الكمالي وجه التحية لجماهير فريقه، مؤكداً سعي الوحدة لتحقيق البطولة من أجل إسعادهم هذا الموسم.

وشدد خلال حديثه أن الفريق يهدف لاستكمال سلسلة النجاحات التي حققها طوال السنوات الماضية.

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وأوضح مدافع الوحدة أن الجميع في حالة استعداد كاملة للمباراة، خاصة وأن ثقة المدرب تين كان تجعل الفريق أقوى.

جدير بالذكر أن الوحدة حصد خمسة ألقاب خلال المواسم الثلاث الماضية، ويطمح للبطولة السادسة على حساب شباب الأهلي.