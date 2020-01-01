الكلاسيكو | هل انتهى زمن تفوق برشلونة على ريال مدريد؟

تراجع لبرشلونة أمام ريال مدريد في السنوات الأخيرة

عجز نادي برشلونة للمرة الثالثة على التوالي أن يحقق الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو، إذ خسر مرتين وتعادل في لقاء وحيد.

برشلونة سقط بثلاثية لهدف أمام ريال مدريد في مباراة لم يسجل فيها للبلوجرانا سوى أنسو فاتي.

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وأصبح فاتي أصغر لاعب في تاريخ الكلاسيكو تسجيلًا للأهداف بالقرن الحالي، وهو ثاني أصغر الهدافين في التاريخ.

برشلونة نجح في مارس 2019 أن يتفوق على ريال مدريد في عدد الانتصارات الرسمية في الكلاسيكو بعد الفوز بهدف نظيف في ملعب "سانتياجو برنابيو".

البلوجرانا في موسم 2018-2019 انتصر في 3 مباريات ضد ريال مدريد وتعادل مرة واحدة فقط، سجل 10 أهداف واستقبل هدفين فقط، ومنذ حينها والأمور في تراجع.

برشلونة في 3 مباريات، لم يسجل سوى هدف وحيد واستقبل 5 أهداف وخسر مرتين، وبدا أنّ الملكي قادر على كسر عقدة البلوجرنا والفوز حتى لو مرّ بفترة تراجع.

ومنذ 2008-2009، فإنّ برشلونة لم يمر عليه 3 مباريات دون انتصار في الكلاسيكو سوى في موسم 2012-2013، حينما خسر في إياب السوبر 2-1 ثم تعادل في الدوري 2-2 وبعدها في كأس الملك 1-1 ثم خسر في الكأس 3-1 والدوري 2-1، أي أنه في 5 مباريات تعادل مرتين وفاز 3 مرات.

وبعد هذه الفترة، استطاع برشلونة العودة والفوز في مباراتين على التوالي ضد ريال مدريد في الدوري 2013-2014.

فهل تعتبر هذه الفترة مثل موسم 2012-2013 ويعود برشلونة في الفترة المقبلة، أم أنّها نهاية السيطرة الكتالونية وبداية عهد جديد لريال مدريد؟