الكلاسيكو | كومان مهدد بالعقوبة بعد انتقاد تقنية الفيديو

أزمة لبرشلونة

يواجه رونالد كومان، مدرب برشلونة، تهديدًا بالعقوبة بعد تصريحاته الأخيرة حول تقنية الفيديو.

كومان خسر أول كلاسيكو له في الدوري الإسباني أمام ريال مدريد بالهزيمة 3-1 في ملعب "كامب نو".

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وكان كومان قد صرّح عقب الخسارة بأنّه لا يفهم تقنية الفيديو وأنّه يتم استخدامها فقط فيما يضر برشلونة، وذلك بعد احتساب ركلة جزاء للنادي الملكي عقب العودة للفار.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ كومان قد يتعرض للعقوبة بعد تصريحاته الأخيرة، إذ قد ينضم إلى قائمة من المدربين الذين اعترضوا على تقنية الفيديو في الليجا.

وسبق وانتقد مانويل بيليجريني، مدرب ريال بيتيس، بجانب الحارس جويل روبلز واللاعب كريستيان تيو التقنية في مباراة ريال مدريد بعد احتساب ركلة جزاء للنادي الملكي، كما اعترض مدرب قادش ألفارو سيرفيرا على التحكيم أمام غرناطة.

ويواجه الرباعي إمكانية العقوبة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي يحاول حماية التحكيم من الانتقادات، وفي حال انضم كومان لهذه القائمة، فإنّ العقوبة المتوقعة تتراوح بين 601 إلى 3.005.06 يورو.

وتمنع المادة 100 من قانون العقوبات التصريحات التي تحمل اتهامًا صريحًا للتحكيم في مباريات الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يحقق سوى انتصارين فقط في الدوري الإسباني من أصل 5 مباريات لعبها في الموسم الحالي.