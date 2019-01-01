في الكلاسيكو | راموس يخشى الهزيمة بسداسية

تصرف غريب من راموس بعد استقبال الهدف الثالث من سواريز

التقطت عدسات الكاميرات تصرف غريب من سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، عقب تسجيل لويس سواريز، مهاجم برشلونة، الهدف الثالث في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ب رشلونة حقق الفوز بثلاثية نظيفة ليفوز بنتيجة 4-1 مجموع المباراتين.

وظهر راموس بعد الهدف الثالث يشير للاعبين ويؤكد: "لا نرغب في أن يسجلوا الهدف السادس".

وبدأ سيرخيو في تشجيع باقي اللاعبين على الهجوم ولكن دون تهور خوفًا من استقبال أهداف أخرى من جانب الفريق الكتالوني.

الــــســــــــفــــــــــاح 🔥



سواريز يعرف جيدًا كيف يُعذب ريال مدريد 👀💣 pic.twitter.com/fPP51GwK2d — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

وأصبح قائد الملكي أكثر لاعب في تاريخ الكلاسيكو خسارة في ملعب "سانتياحو برنابيو" بواقع 11 مباراة، بينما أصبح ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، أكثر لاعب في البلوجرانا فوزًا في الكلاسيكو بواقع 18 مرة.

ريال مدريد لم يحقق لقب كأس ملك إسبانيا منذ 2014 حينما فاز بالبطولة أمام برشلونة.

برشلونة وصل للنهائي السادس على التوالي في كأس ملك إسبانيا ليصبح أول فريق في تاريخ المملكة يحقق هذا الإنجاز.