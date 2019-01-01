بعد الكلاسيكو وديربي القاهرة - مباراة روما وسامبدوريا مهددة بالتأجيل

ما سبب تهديد مباراة روما وسامبدوريا بالتأجيل؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يواجه نادي روما خطر تاجيل مباراته مع سامبدوريا والمقرر لها غدًا، الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

الاتحاد الإسباني قرر تأجيل الكلاسيكو بسبب مظاهرات كتالونيا بعد أيام من قرار الاتحاد المصري تأجيل قمة الأهلي والزمالك.

وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية إنّ مواجهة روما وسامبدوريا مهددة بالتأجيل بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وأوضحت أنّه خبراء الطقس مساء أمس، الجمعة، أكدوا على أنّ الوضع المناخي في مدينة جنوى لا يبشر بإمكانية خوض المباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ القرار النهائي سوف يُتخذ مساء اليوم بعد مراجعة أحوال الطقس والتأكد من استحالة إجراء اللقاء في ظل هذه الظروف المناخية.

جدير بالذكر أنّ سامبدوريا قد عيّن كلاوديو رانييري مؤخرًا مدربًا للفريق.