الكلاسيكو | خوسيه سانشيز.. موفد التحكيم الإسباني لمباراة ريال مدريد برشلونة

كل ما تريد أن تعرفه عن حكم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

يستضيف نادي ريال مدريد نظيره برشلونة مساء الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

الفريقان تعادلا بهدف لمثله في لقاء الذهاب مطلع الشهر الجاري.

وأعلنت رابطة أندية الدوري الإسباني تعيين الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز لإدارة الكلاسيكو وهي المرة الرابعة له.

وسبق وتولى سانشيز تحكيم مباراة إياب السوبر الإسباني العام الماضي في "سانتياجو برنابيو" والذي انتهى بفوز ريال مدريد بثنائية نظيفة، كما قاد مواجهة الفريقين في الجولة 17 من الليجا الموسم الماضي والتي انتصر فيها النادي الكتالوني بثلاثية نظيفة.

كما كان حكم كلاسيكو الليجا في الموسم الجاري والذي انتهى بفوز برشلونة 5-1.

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وفي المجمل، تولى مارتينيز تحكيم 13 مباراة لريال مدريد، حقق الملكي الفوز في 8 وخسر 3 مرات وتعادل في لقائين، المفارقة أنّ الهزائم من برشلونة وإسبانيول.

أما مع برشلونة، فقد حكّم 13 مباراة ، حقق البلوجرانا 10 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.

الحكم منحهم 17 بطاقة صفراء و5 ضربات جزاء، بينما أعطى للمنافسين 38 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين وركلة جزاء واحدة.

وكانت آخر مباراة تولى مارتينيز تحكيمها لبرشلونة أمام إشبيلية في ربع نهائي كأس الملك والتي انتصر فيها النادي الكتالوني 6-1 أما آخر مباراة لريال مدريد فهي كلاسيكو الدوري في أكتوبر الماضي.