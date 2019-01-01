الكلاسيكو .. تيار تسونامي يعلن بدء المظاهرات في محيط "كامب نو"

بدأت المظاهرات

أعلن تيار تسونامي الديمقراطي بدء مظاهراته الاحتجاجية، وذلك قبل ساعات قليلة من ضربة بداية مباراة كلاسيكو الأرض، التي ستجمع برشلونة بريال مدريد على ملعب "كامب نو".

وهددت المجموعة المؤيدة لفكرة الانفصال عن الدولة الإسبانية، بإطلاق دعوات للتظاهر في محيط ملعب "كامب نو" والشوارع المؤدي إليه، وذلك في حال رفضت إدارة النادي السماح لهم، لرفع اللافتات الموجهة للحكومة الإسبانية.

وبالفعل، نفذ التيار تهديده قبل قليل، بحشد المئات في الميادين المؤدية للملعب، لكن بلا أعمال عنف أو شغب، فقط أشبه بالوقفة الاحتجاجية كما وثقت العدسات الناقلة للحدث.

وكانت الاحتجاجات العنيفة قد تجددت بين المتظاهرين وقوات الأمن، على خلفية تأييد حبس تسعة من زعماء المعارضة، لإدانتهم في تحريض الناس على العنف، في استفتاء الاستقلال الذي لم يتم بشكل رسمي في ربيع 2017.

واضطر الاتحاد الإسباني لتأجيل الكلاسيكو لمساء اليوم، بعدما كان مقررًا له في الـ26 من أكتوبر الماضي.

وسيخوض برشلونة كلاسيكو اليوم وهو في صدارة الليجا، برصيد 35 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد.