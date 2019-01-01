ريفالدو يطالب برشلونة بمعاقبة ديمبيلي

تحدث أيضاً عن مستقبل إيفان راكيتيتش

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

طالب أسطورة برشلونة ريفالدو، إدارة ناديه السابق بمعاقبة الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي بعدما بدر منه الفترة الأخيرة.

ديمبيلي تلقى البطاقة الحمراء بدون أي داعي بمواجهة برشلونة الأخيرة ضد إشبيليه، ليتقرر غيابه عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وقال ريفالدو عن تلك الواقعة:"يجب على النادي القيام بوضع لائحة داخلية لمعاقبة اللاعبين على هذه الأفعال السخيفة".

وأضاف:"التحدث إلى الحكم أو المدرب بطريقة غير لائقة جميعها أمور لا يجب أن تحدث، لا أقصد ديمبيلي فقط ولكن لأي لاعب".

تواجد فيكتور فالديز بالنادي:"من الجيد جداً الاعتماد على نجوم من نوعيته وكذلك تشافي وبويول وغيرهم، لمساعدة النادي على التطور".

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مستقبل إيفان راكيتيتش:"عندما يعمل الفريق ويفقد الأمل من الصعب على المدرب تغيير اللاعبين، ولكني أتوقع عودته مرة أخرى لما يتمتع به من خبرة".

وفي نهاية حديثه أكد ريفالدو على تحمسه لرؤية سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بدورة الألعاب الأوليمبية، بجانب اللاعبين الصغار الإسبان بالمسابقة.