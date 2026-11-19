يدرس الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لعملاق الرياض النصر، استبعاد اسم مفاجئ من قائمة الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك في الكلاسيكو السعودي الكبير ضد النادي الأهلي، مساء الجمعة.
النصر يحل ضيفًا على الأهلي، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، يفكر بوستيكوجلو في استبعاد النجم الفرنسي محمد سيماكان من قائمة الفريق النصراوي ضد الأهلي؛ على أن يتخذ القرار النهائي في الاجتماع الفني، الذي يسبق الكلاسيكو مباشرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الأسترالي يميل إلى الاعتماد على الثمانية أجانب، وهم: "الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ومواطناه جواو فيليكس وسامو كوستا، والبرازيليان بينتو ماتيوس وأنجيلو جابرييل، والإسباني إينيجو مارتينيز، والفرنسي كينجسلي كومان، والسنغالي ساديو ماني".
ماذا عن البيت الأهلاوي؟
أما بخصوص عملاق جدة الأهلي؛ فتأكد غياب النجم صالح أبو الشامات عن كلاسيكو النصر، بسبب عدم تعافيه من الإصابة.
بينما شارك الأرميني إدوارد سبيرتسيان، صانع ألعاب الفريق الأهلاوي، في تدريبات الخميس؛ إلا أنه لم يصل إلى الجاهزية الكاملة، حسب صحيفة "الرياضية" دائمًا.
وكشفت الصحيفة عن أن الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني للأهلي؛ يتجه إلى استبعاد الأوكراني أرتيم بوندارينكو، من قائمة الكلاسيكو السعودي الكبير.
ويحتل الأهلي "المركز السادس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة؛ وذلك من 7 انتصارات مقابل 4 هزائم، خلال 11 مباراة.
ومن ناحيته.. يحتل فريق النصر الأول لكرة القدم "المركز الثالث" برصيد 28 نقطة؛ بفارق الأهداف عن القادسية "الوصيف" - الذي لعب مباراة أكثر -، ونقطتين عن عملاق الرياض الهلال "المتصدر".
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".