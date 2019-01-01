الكلاسيكو | أيهما أفضل .. تير شتيجن أم تيبو كورتوا ؟

المقارنات جزء لا يتجزأ من النقاشات حول كرة القدم، واليوم سنعقد مقارنة بالأرقام بين حارسي ريال مدريد وبرشلونة تيبو كورتوا وتير شتيجن، قبل كلاسيكو السبت، الذي سيحتضنه ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في إطار منافسات الأسبوع الـ26 لليجا.

بالنسبة لحامي عرين الأرض، القادم من تشيلسي الصيف الماضي، فخاض حتى الآن 22 مباراة بقميص النادي الملكي على مستوى الليجا، بواقع 1980 دقيقة، استقبلت خلالها شباكه 28 هدفًا منهم خماسية في كلاسيكو الدور الأول، الذي جرى على ملعب "كامب نو"، في المقابل، أنقذ مرماه من 53 محاولة، منهم 32 من داخل منطقة الجزاء.

أما حارس مرمى العملاق الكاتلوني، الذي يقضي موسمه الرابع مع الفريق، فلعب 3 مباريات أكثر من نظيره البلجيكي، بواقع 2250 دقيقة، اهتزت فيها شباكه 25 مرة، لكن على مستوى التصديات، فلغة الأرقام تقول أنه منع 66 محاولة للمنافسين، منهم 43 من داخل منطقة الجزاء.

وعلى مستوى نظافة الشباك، فالحارس البلجيكي خرج بشباك نظيفة في 8 مباريات هذا الموسم، أما شتيجن، ففعلها 10 مرات، القاسم المُشترك بينهما، يكمن في عدم تصدي أي منهما لأي ركلة جزاء، كورتوا استقبل 5 أهداف من ركلات جزاء، والآخر ركلة واحدة.

أفضل حارس مرمى في الوقت الحالي هو:ــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ 🧤 pic.twitter.com/633wj9G373 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 1, 2019

كما التقط كورتوا الكرة 18 مرة، في المقابل فعلها كورتوا تسع مرات .. ترى عزيزي القارئ .. من الأفضل منهما بلغة الأرقام؟