الكفراوي: الأهلي مُصرًا على تحقيق دوري الأبطال هذه النسخة

عضو مجلس إدارة الأهلي، يؤكد على أن الفريق الأحمر لديه الإصرار على تحقيق اللقب الغائب منذ 6 سنوات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأحمر في إثيوبيا، الشكر إلى السفير أسامة عبد الخالق، السفير المصري بإثيوبيا.

الأهلي سيحل ضيفًا على جيما الإثيوبي، مساء يوم الأحد المقبل، بإياب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الكفراوي قال خلال تصريحات صحفية: "الأهلي جاهز لخوض الممباراة، ولديه دوافع كبيرة لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز، من أجل مواصلة المشوار نحو لقب البطولة، التي تمثل أهمية كبيرة للجميع".

رئيس بعثة الأهلي تابع: "إقامة الفريق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مريحة، بعد اختيار أفضل فندق في المدينة، وأيضًا اصطحاب طباخ خاص لتوفير الطعام اللازم لراحة اللاعبين".

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إبراهيم الكفراوي أردف: "محمود الخطيب رئيس الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، في تواصل بشكل مستمر معي للاطمئنان على البعثة وجاهزية الفريق لخوض المباراة".

واختتم عضو مجلس إدارة الأهلي تصريحاته قائلًا: "لدينا إصرار كبير على حصد اللقب الإفريقي هذه النسخة من دوري الأبطال، ويجب على الجماهير دعم اللاعبين لتحقيق البطولات والألقاب".

وكان الأهلي قد حقق فوزًا على جيما الإثيوبي بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما الإسبوع الماضي في ملعب برج العرب في الأسكندرية.