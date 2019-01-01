الكشف عن موعد عودة أزارو وأجايي لتدريبات الأهلي

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك نهاية الشهر الجاري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد عودة كلًا من المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي، لاعبا الفريق للقاهرة بعد التوقف الدولي.

ولم يتم استدعاء كلًا من أزارو وأجايي لمنتخبات بلادهم، حيث غادروا إلى بلادهم عقب مباراة شبيبة الساورة الجزائري السبت الماضي.

وأكد عبدالحفيظ أن الثنائي سيعود إلى القاهرة مساء غدًا، 20 مارس الجاري، بعد أن قضوا إجازة مع أسرتهما على أن ينتظموا في التدريبات بداية من الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب "برج العرب" يوم 30 مارس الجاري في إحدى مباريات الدوري الحاسمة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على شبيبة الساورة الجزائري، بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام دور المجموعات.

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وتقام غدًا الأربعاء قرعتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، لدور الـ8 حيث ينتظر الأهلي مواجهة أحد الفرق بين كلًا من صن داونز الجنوب إفريقي، حوريا الغيني وشباب قسنطينة الجزائري.