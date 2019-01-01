الكشف عن موعد انضمام ثلاثي الأهلي لمنتخب مصر

منتخب مصر يدخل في معسكر خلال أيام لمواجهة النيجر ونيجيريا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، على موعد انضمام الثلاثي الدولي من الأهلي المصري لمنتخب مصر، قبل معسكر مارس الجاري.

وكان المكسيكي خافيير أجيري، قد أعلن ضم 3 لاعبين من الأهلي لمعسكر الشهر الجاري، وهم محمد هاني وصلاح محسن وعمرو السولية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الثلاثي سينضم لمنتخب مصر اليوم السبت، استعدادًا لمواجهتي النيجر ونيجيريا خلال الشهر الجاري.

ويواجه منتخب مصر نظيره النيجر، يوم 23 مارس الجاري، في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستنظم في مصر منتصف العام الجاري.

ويسافر منتخب مصر إلى نيجيريا، عقب مواجهة النيجر، لخوض مواجهة ودية أيضًا للتحضير لكأس الأمم الإفريقية المقبلة من أجل التتويج بالبطولة.

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وتغادر بعثة منتخب مصر للنيجر يوم 21 مارس الجاري، استعدادًا للمواجهة المرتقبة يوم 23.