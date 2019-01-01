الكشف عن موعد اختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2019

الفيفا يعلن عن موعد حفله السنوي لعام 2019 ومكان إقامته

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد الحفل السنوي لاختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2019، والمقرر إقامته يوم الثالث والعشرين من سبتمبر المقبل.

الحفل سيقام بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك بعد أن أقيم في لندن في آخر عامين.

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وتصدر الفيفا جائزة أفضل لاعب في العالم منذ عام 1991، وأجرت على الحفل الكثير من التعديلات، حتى أصبحت النسخة الأخيرة من الحفل بها العديد من الجوائز أبرزها أفضل مدرب وأفضل مدافع وحارس مرمى وخط وسط ومهاجم، بالإضافة إلى اختيار التشكيل المثالي للعام من اختيار رابطة اللاعبين المحترفين "فيفا برو".

وسيكون الحفل يوم الإثنين كعادة حفلات الفيفا في السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش هو آخر المتوجين بجائزة أفضل لاعب في العالم، عن عام 2018.