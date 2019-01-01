الكشف عن مدة علاج سعد سمير للعودة للأهلي

سعد سمير تعرض لجزع في الرباط الداخلي للركبة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن مدة علاج سعد سمير مدافع الأهلي المصري بعد الإصابة الذي تعرض لها مؤخرًا أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وتعرض سمير لإصابة في جزع في الرباط الداخلي للركبة بعد مرور دقائق معدودة من لقاء الأهلي وصن داونز والذي انتهى بفوز الفريق الجنوب إفريقي بخمسة أهداف نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن اللاعب سيغيب ما يقرب من 3 أشهر بسبب هذه الإصابة التي لحقت به وستغيبه عن صفوف الفريق الأحمر لمدة كبيرة.

وأشارت التقارير أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لمدة 3 أشهر لعلاج أربطة الركبة بعد الجزع الذي تعرض له.

وينوي الجهاز الفني للأهلي الدفع بمحمد نجيب، والذي سيعود مرة أخرى لحسابات لاسارتي المدير الفني للأهلي، ليكون بجانب كلًا من أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم في الدفاع.

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ويواجه الأهلي نظيره مصر للمقاصة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، غدًا الأربعاء، على أن يواجه صن داونز في لقاء العودة يوم السبت المقبل.