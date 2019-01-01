الكشف عن وديات منتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا

الفراعنة سيفتتحون البطولة في 21 يونيو المقبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، خوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين قبل المشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

البطولة من المقرر أن تقام في بلاد الفراعنة في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

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وأوضح إيهاب لهيطة؛ مدير المنتخب، أن الفريق سيواجه منتخبي تنزانيا وغينيا في يومي 13 و16 يونيو المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بعد موافقة المكسيكي خافيير أجيري؛ المدير الفني للفراعنة.

الفراعنة أوقعتهم القرعة ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا.

ومن المقرر أن تُفتتح البطولة القارية بمواجهة مصر أمام زيمبابوي، على استاد القاهرة الدولي.