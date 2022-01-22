الكشف عن وجهة جوميس الجديدة، والهلال يُحدد شرط التخلي عنه

تُحيط الشكوك بمستقبل الفرنسي بافيتبمي جوميس مع ناديه الهلال، إذ يتحدث الإعلام عن مفاوضات يُجريها النادي مع عدد من المهاجمين الجدد للتعاقد مع أحدهم في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، كما قال اللاعب نفسه يوم أمس أن مواجهة الباطن قد تكون الأخيرة له بالقميص الأزرق.

صحيفة الرياضية السعودية تحديدًا كانت قد تحدثت مؤخرًا عن اقتراب بطل آسيا من التعاقد مع أنتوني موديست المرتبط مع نادي كولن الألماني بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد أشارت إلى أنه سيُسجل في قائمة الفريق بدلًا من جوميس الذي سيرحل هذا الشتاء.

أين سيلعب جوميس بعد الهلال، وما هو شرط التخلي عنه؟

الرياضية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن جوميس سيُغادر الدوري السعودي عقب انتهاء تجربته مع الهلال، لكن الأرجح أن يُواصل اللعب في منطقة الخليج العربي.

وأضافت أن وكيل اللاعب تلقى عرضين من نادٍ قطري وآخر إماراتي للعب لأحدهما بدءًا من يناير الجاري حال فسخ الهلال عقده.

الصحيفة أفادت أن الإدارة الهلالية وضعت شرطًا للتخلي عن جوميس وهو نجاحها في ضم مهاجم جديد، حيث يتحدث الإعلام الألماني عن رفض كولن التخلي عن مهاجمه في منتصف الموسم مما قد يؤجل ضمه حتى الصيف القادم.

جوميس كان قد أكد أمس عقب مواجهة الباطن أن مستقبله سيُحسم تمامًا خلال اجتماع له مع فهد بن نافل رئيس الهلال سيُعقد قريبًا، مشيرًا إلى إمكانية رحيله بعد 3 سنوات ونصف من اللعب للزعيم.

ماذا قدم جوميس مع الهلال؟

شكك العديد في إمكانية نجاح جوميس مع الهلال حين ضمه عام 2018، خاصة أنه كان في عامه الـ33، لكنه فاجأ الجميع بنجاح هائل، إذ رفع جودة الهجوم الهلالي لمستوى آخر تمامًا.

جوميس نجح في قيادة الزعيم للفوز بعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال آسيا 2019 و2021، والدوري السعودي 2019-2020 و2020-2021، ولعب معه في كأس العالم للأندية.

صاحب الـ36 عامًا لعب مع الهلال 145 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 106 هدفًا وصنع 16، وقد حصل على 9 بطاقات صفراء ولم يُطرد أبدًا.

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