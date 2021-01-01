عقوبة قاسية .. الأهلي يُعاقب السومة والعويس بعد تصريحات "مهر الدوري"

التصريحات لم تمر مرور الكرام

لم تمر تصريحات عمر السومة ومحمد العويس عن وضع الأهلي عقب الخسارة أمام الشباب في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي مرور الكرام، إذ كلفتهما عقوبة قاسية من الإدارة الأهلاوية.

الأهلي سقط أمام متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بثلاثة أهداف دون مقابل، وقد قال المهاجم السوري وحارس المرمى السعودي عقب اللقاء أن فريقهما لم يُقدم "مهر الدوري" ولا يستطيع المنافسة على اللقب، وحملت تصريحاتهما اتهامات مبطنة للإدارة برئاسة عبد الإله مؤمنة.

اقرأ أيضًا | ضعف هجوم الاتحاد .. مشكلة في استغلال الفرص أم صناعتها؟ الأرقام تُجيب

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن إدارة الأهلي أقرت توقيع عقوبة قاسية على اللاعبين، وهي خصم 10% من راتبهما الشهري، وقد أُبلغ الثنائي بالقرار.

وجاء ذلك خلال اجتماع جمع الرئيس عبد الإله مؤمنة مع المدير التنفيذي الجديد "نايف القاضي"، وقد طلب الأول خلاله من الثاني وضع آلية واضحة تُنظم الجوانب الإدارية للفريق الأول بالكامل.

وشدد رئيس الأهلي على أهمية تطبيق النظام واللوائح على جميع اللاعبين دون استثناء، ووضع لوائح واضحة للعقوبات الداخلية وإبلاغ اللاعبين جميعًا بها.

يُشار إلى أن الأهلي يتواجد حاليًا في المجمعة استعدادًا لمواجهة الفيصلي مساء غدٍ السبت ضمن الجولة الـ21 من الدوري السعودي، ويتواجد الفريق ثالثًا في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الشباب في الصدارة و3 نقاط عن الاتحاد في المركز الرابع.