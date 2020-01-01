الكشف عن نتيجة مسحة وليد سليمان .. وموقف اللاعب في الفترة المقبلة

وليد سليمان غاب الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا

أعلن النادي الأهلي، اليوم الإثنين، عن نتيجة مسحة لاعبه وليد سليمان الذي أجراها مؤخرًا للكشف عن حالته بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أكثر من أسبوع.

ويعد وليد سليمان من أبرز اللاعبين في صفوف الأهلي بالوقت الحالي من ناحية الخبرة وغاب عن الفريق في لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن سلبية مسحة وليد سليمان الذي أجراها، وفقًا للبروتوكول العلاجي من قبل وزارة الصحة.

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وأصبح اللاعب جاهزًا للانتظام في تدريبات الأهلي خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تم تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به مؤخرًا.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لانطلاق مواجهات الدوري المصري الممتاز الذي سينطلق الأسبوع المقبل، وأيضًا الاستعداد للسوبر الإفريقي.

الأهلي سيواجه نظيره نهضة بركان المغربي، في لقاء السوبر الإفريقي خلال الشهر الجاري، ولكن لم يتحدد تاريخه حتى الآن.