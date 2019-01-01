الكشف عن موقف ثلاثي النصر من العودة لتدريبات الفريق

النصر يستعد لمواجهة الحزم في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن موقف كلًا من مختار علي ويحيى الشهري لاعبي النصر من العودة لتدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويسعى النصر للسير بخطى ثابتة في بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل الحفاظ على اللقب الذي حققه بصعوبة في النسخة الماضية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، أن الجهاز الطبي للنصر السعودي أعطى الضوء الأخضر لكلًا من يحيى الشهر ومختار علي للعودة لمران العالمي.

وكان الثنائي قد تعرض لإصابة غابا عن إثرها الفترة الماضية، حيث يحيى الشهري خضع لعملية جراحية في الكتف غاب عن معسكر الإعداد قبل الموسم.

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وتتوقف مشاركة عبدالفتاح آدم مهاجم التعاون السابق، والنصر الحالي، مع الفريق على استلام مستحقاته ومقدم تعاقده مع الأصفر خلال الأيام المقبلة.

ويواجه النصر غدًا الجمعة، الحزم ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعبه ووسط جماهيره في الرياض.