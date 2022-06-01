الكشف عن موقف النصر من الاتفاق مع فافر

هل يدرب فافر نادي النصر؟

انتشرت أخبارًا خلال الساعات الماضية، حول اقتراب نادي النصر من الاتفاق مع المدرب السويسري لوسيان فافر، من أجل تدريب العالمي بداية من الموسم المقبل.

النصر يقدم عرضًا مغريًا لفافر

أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، على أن نادي النصر تقدم بعرض ضخم، من أجل إقناع فافر بتدريب الفريق الأصفر مع بداية الموسم المقبل.

وانتشرت أخبارًا خلال الساعات الماضية، تؤكد على أن مسؤولي النصر نجحوا في إقناع فافر بتدريب العالمي مع بداية الموسم المقبل.

ويمتلك فافر العديد من العروض، أبرزها من بوروسيا منشنجلادباخ الألماني، حيث بعض التقارير أكدت على أن المدرب السويسري لديه رغبة في الاستمرار بأوروبا.

ما هي حقيقة اقتراب النصر من فافر؟

كشف الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن اتفاق نادي النصر مع فافر لتدريب الفريق خلفًا للأرجنتيني ميجيل روسو.

ونشر الرشيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أنه لم يتم الاتفاق بين فافر ونادي النصر.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "حتى الآن لا يوجد اتفاق مع السويسري لوسيان فافر لتدريب النصر".

حتى الان لايوجد اتفاق مع السويسري لوسيان فافر لتدريب #النصر pic.twitter.com/QNYCeuNHGr — خالد الرشيد (@k7aled_otb) May 31, 2022

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