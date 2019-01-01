الكشف عن موقف البريك من اللعب في قمة الهلال والأهلي

يبدو أن الطاقم الطبي للهلال لم ينتظر للصباح

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن موقف لاعب الهلال محمد البريك النهائي، من المشاركة في موقعة الأهلي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

وتعرض البريك لتلك الإصابة أثناء مشاركته في التدريبات الخاصة بمباراة الثلاثاء، وعلى إثرها اضطر لمغادرة الحصة التدريبية، لتتضارب الأنباء حول مصيره قبل زيارة العاصمة الثانية.

ورغم أن أغلب التقارير أشارت إلى أن موقف النهائي سيحسم صباح الأحد، على اعتبار أنه سيعرف طبيعة الإصابة بعد خضوعه للفحص الطبي، لكن صحيفة "الرياضية" المحلية، علمت من مصادرها الخاصة، أن اللاعب خرج من حسابات المدرب رازفان لوشيسكو.

للترفية! 😅

لاعبك المفضل حسب فصيلة دمك ؟💉🤔 pic.twitter.com/e1qvidiZtI — موقع قول السعودي (@GoalSA) August 3, 2019

ولفت نفس التقرير إلى أن البريك /26 عامًا/ سيغيب فقط عن موقعة الذهاب التي سيحل خلالها فريقه ضيفًا على ملعب "الجوهرة المشعة" مساء الثلاثاء، لكن بنسبة كبيرة، سيكون متاحًا لمباراة الإياب التي سيستضيفها ملعب "جامعة الملك سعود"، المقرر له في الموافق الـ13 من أغسطس الجاري.