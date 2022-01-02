الكشف عن موقف الأهلي وكهربا من عرض هاتاي سبور

كشفت مصادر صحفية مصرية عن موقف الأهلي ولاعبه محمود عبد المنعم كهربا من عرض هاتاي سبور التركي لضم اللاعب بالإعارة حتى نهاية الموسم مع حق الشراء نهائيًا الصيف القادم.

صاحب الـ27 عامًا كان قد ارتدى القميص الأحمر في يناير 2020 بعد فسخ عقده مع أفيس البرتغالي، والذي انتقل له عقب فسخ عقده من طرف واحد مع الزمالك في 2019.

ما هو موقف الأهلي وكهربا من عرض هاتاي سبور؟

موقع في الجول المصري أكد أن كهربا مرحب تمامًا بالعرض التركي خاصة في ظل عدم حصوله على أي فرص للعب مع المدرب بيتسو موسيماني.

وأضاف أن الأهلي لا يُمانع التخلي عن اللاعب هذا الشهر، وقد حدد طلباته المالية بـ800 ألف دولار أمريكي لإتمام الصفقة، لكن مع التأكيد على منح كهربا حرية اتخاد القرار المناسب.

ونقل الموقع عن مصدر أهلاوي قوله حول الأمر "الأهلي يكن كل تقدير واحترام لكهربا ولن يفرض قرارًا عليه".

أضاف "الأهلي ترك القرار للاعب، سواء يرغب في البقاء أو الرحيل، بعدما تلقى عرضًا من هاتاي سبور التركي".

وأتم "هاتاي طلب استعارة كهربا لنهاية الموسم الجاري مع أحقية شراء اللاعب، وحاليًا نتفاوض على تفاصيل العقد. رغبة اللاعب هي الحاسمة".

ماذا قدم كهربا مع الأهلي هذا الموسم؟

لعب الجناح المصري مباراتين في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، سجل بهما هدفًا وصنع هدفين.

كهربا كان أحد اللاعبين البدلاء في الأهلي، لكنه أصبح خارج قائمة المباريات تمامًا بعد مواجهة البنك الأهلي في نهاية أكتوبر الماضي بعدما قال أحد الصحفيين أنه تحدث معه عن ما يحدث داخل الفريق.

ورغم نفي الصحفي لأي حديث جمعه مع كهربا فيما بعد إلا أن موسيماني استبعده تمامًا من الحسابات، حتى أن اللاعب لم يلعب أي دقيقة هذا الموسم في الدوري المصري هذا الموسم.

ويُجمع المسؤولون في بطل إفريقيا أن كهربا ملتزم تمامًا في التدريبات ولا يُحدث أي مشاكل رغم عدم لعبه، ويؤكدون أن استبعاده من المباريات يخضع لرؤية فنية خاصة بالمدرب الجنوب إفريقي.