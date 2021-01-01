الكشف عن موقف أحمد حجازي من المشاركة في النهائي العربي

خبير لوائح يوضح موقف المصري أحمد حجازي من المشاركة في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال مع فريقه الاتحاد.

كشف خبير اللوائح أحمد الأمير موقف النجم المصري أحمد حجازي من المشاركة في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال مع فريقه الاتحاد.

جاء هذا في تغريدة نشرها الأمير عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، وأكد خلالها على صعوبة مشاركة حجازي.

وكتب الأمير: "لن يشارك حجازي في المباراة النهائية للبطولة، لحصوله على بطاقتين صفراويتين في مباراتي نصف النهائي، وذلك وفقاً لنص الفقرة الثامنة من المادة الرابعة، والفقرة الرابعة من المادة الخامسة، من لائحة البطولة".

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وأضاف: "لن ينظر للاحتجاج المقدم من نادي الاتحاد، لعدم أحقية حصول اللاعب على البطاقة الصفراء الثانية، طالما أن الحكم دون الإنذار في تقريره، وينظر في الاحتجاج فقط إذا كان هناك خطأ من الحكم في هوية اللاعب المستحق للبطاقة الصفراء".

وأنهى كلماته: "الحالة الوحيدة التي يشارك فيها حجازي في المباراة النهائية، أن تعدل اللجنة المنظمة للبطولة لوائحها، بإسقاط كل البطاقات الممنوحة للاعبين الذين تأهلت فرقهم للمباراة النهائية".

وكان حجازي قد تلقى بطاقة صفراء في لقاء الذهاب أمام الشباب، قبل أن يحصل على البطاقة الثانية في لقاء الأمس ليتم إيقافه بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن الاتحاد كان قد صعد للنهائي بعد التفوق على الشباب، وينتظر الفائز من الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري.