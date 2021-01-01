الكشف عن موعد وصول حمدالله إلى الرياض

حمدالله يستعد للعودة لتدريبات النصر

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن موعد عودة المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى المملكة العربية السعودية من أجل العودة لتدريبات النصر.

حمدالله تواجد خلال الفترة الماضية في المغرب من أجل التأهيل من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بتمزق في العضلة الضامة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن حمدالله حصل على إجازة لمدة 10 أيام في المغرب من أجل خوض برنامج تأهيلي من الإصابة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيعود بعد أن سافر إلى المغرب بعد أن تعرض للإصابة في لقاء الباطن يوم 21 ديسمبر الماضي، وسيتواجد بالرياض السبت المقبل.

ويخوض المغربي تدريبات بدنية خلال الفترة الماضية في بلده من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به، حيث يسعى للعودة للمشاركة مع النصر.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدة، ضمن الجولة الـ14 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء المقبل.