الكشف عن موعد مباراتي الزمالك أمام مازيمبي وأوجستو في دوري الأبطال

الزمالك يستعد لدور المجموعات بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن مواعيد مباراتي الزمالك في بداية دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي، بهدف دون رد، في لقاء الإياب ضمن دور الـ32.

ويقع الزمالك في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا مع كلًا من مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي، وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

وكشف الاتحاد الإفريقي اليوم السبت، عن موعد مباراتي الزمالك أمام مازيمبي في الجولة الأولى ودي أوجوستو في الجولة الثانية من دوري الأبطال.

إقرأ أيضًا - استعدادات منتخب مصر على فترتين - الزمالك مرحلة أولى والأهلي ثانية

ويواجه الزمالك نظيره مازيمبي في الكونغو، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعات يوم 30 نوفمبر المقبل في تمام الثالثة عصرًا.

وتأتي ثاني لقاءات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بدور المجموعات أمام بريميرو دي أوجوستو في القاهرة يوم 7 ديسمبر في تمام التاسعة مساءً.