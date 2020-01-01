الكشف عن موعد لقاء النصر والهلال في الدوري السعودي

الدوري السعودي يشهد إثارة على انتزاع القمة

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواعيد الجولتين 22 و23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يتم تحديد موعد الجولتين في الجدول الذي أصدر في نهاية ديسمبر الماضي، من قبل لجنة المسابقات، بسبب عدم تحديد موعد مباريات دور ربع النهائي في كأس الملك.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بيان يعلن فيه موعد مباريات الجولتين 22 و23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مواعيد الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستقام أيام 11 و12 و 13 مارس المقبل، والجولة الـ23 من الفترة بين 19 إلى 21 من نفس الشهر.

وتم تحديد موعد مباراة الهلال والنصر، ضمن الجولة الـ23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 20 مارس المقبل "الجمعة" في التاسعة مساءً.

وتكون المباراة بمثابة حسم القمة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال المرحلة المقبلة، حيث الثنائي يحتلان القمة والوصافة.