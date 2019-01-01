الكشف عن موعد قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

التعاون يسعى للدفاع عن لقبه في النسخة المقبلة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن موعد سحب قرعة مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، لدور الـ64 في الموسم الجديد.

وكان التعاون قد توج بكأس خادم الحرمين الشريفين في نسخته الماضية بعد أداء أكثر من رائع بقيادة البرتغالي بيدرو مانويل المدير الفني السابق.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، سيسحب قرعة دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين في سبتمبر أكتوبر المقبل.

وأشارت الصحيفة أن قرعة الدور المتبقية من كأس خادم الحرمين الشريفين، ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل بعد ختام دور الـ64.

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وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم العادية، في نوفمبر المقبلة من أجل التصديق على بعض القرارات الهامة.