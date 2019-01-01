الكشف عن موعد عودة فخر الدين بن يوسف للاتفاق

فخر الدين بن يوسف يعود من الإصابة عقب برنامج تأهيلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن موعد عودة فخر الدين بن يوسف مهاجم الاتفاق السعودي للمباريات بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وكان فخر الدين قد تعرض لإصابة في الفترة الأخيرة وابتعد عن الاتفاق بسببها، قبل أن يعود خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد غيابه من 12 فبراير الماضي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن عودة التونسي فخر الدين بن يوسف، قد تكون خلال في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري.

وأشارت التقارير أن اللاعب خضع لبرنامج تأهيلي في تونس للمعالجة من الإصابة التي لحقت به على مستوى الفخذ الأيمن عبارة عن تورم.

وكان حصل فخر الدين على إذن من الإسباني سيرجيو بيرناس المدير الفني للاتفاق، عقب الإصابة بالخضوع لبرنامج تأهيلي في بلاده.

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ويحتل الاتفاق المركز التاسع برصيد 28 نقطة، بعد مرور 23 جولة حقق الفوز في 7 وتعادل في 7 وتلقى 9 هزائم.