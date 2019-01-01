الكشف عن موعد الجولة الأخيرة من الدوري القطري

السد حسم اللقب لصالحه برصيد 54 نقطة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قررت مؤسسة دوري نجوم قطر إقامة جميع مباريات الجولة الـ22 والأخيرة من المسابقة في يوم واحد فقط.

السد حسم رسميًا لقب الدوري لصالحه، بعدما تمكن من الفوز أمام الأهلي في الجولة الـ21، بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه.

وأوضحت المؤسسة أن الجولة الأخيرة ستقام في 13 من الشهر الجاري، حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق التي لم تحسم بعد موقعها في جدول الترتيب.

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ويأتي جدول مباريات الجولة كالتالي:

العربي × الدحيل 18:20 على استاد حمد الكبير

السد × أم صلال 18:20 على استاد جاسم بن حمد

الشحانية × الغرافة 18:20 على استاد ثاني بن جاسم

الأهلي × الخور 20:30 على استاد حمد الكبير

الريان × قطر 20:30 على استاد جاسم بن حمد

السيلية × الخريطيات 20:30 على استاد ثاني بن جاسم.

يذكر أن الوصافة حسمها الدحيل لصالحه برصيد 47 نقطة، بينما يتصارع الثلاثي الخور وقطر والخريطيات في مؤخرة جدول الترتيب.