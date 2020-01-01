الكشف عن موعد إعلان جدول الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد

تحديد موعد ضربة البداية بالدوري السعودي في الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن موعد إعلان جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجديد 2020 / 2021، من قبل رابطة الدوري السعودي ومواعيد المباريات.

الهلال نجح في التتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالموسم المنقضي بعد أداء أكثر من رائع قدمه طوال الموسم رغم توقفه بسبب فيروس كورونا لفترة كبيرة.

ووفقًا لما جاء في برنامج "الدوري مع وليد"، أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين ستعلن مواعيد مباريات الموسم الجديد سيكون غدًا الثلاثاء.

المزيد من الفرق

وقال عبدالعزيز الحميدي رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين: "17 أكتوبر هو موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري".

وسيشهد الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافسة شديدة بين جميع الأندية خاصًة بعد الميركاتو الصيفي المميز.

وتضع رابطة الدوري بروتوكول خاص من أجل تفادي تفشي فيروس كورونا خلال الموسم الجديد والاطمئنان على سلامة الجميع.