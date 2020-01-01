الكشف عن موعد إعلان أولى صفقات يوفنتوس الشتوية

ساعات قليلة تفصل يوفنتوس عن أولى صفقاته الشتوية

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية عن الموعد المنتظر لإعلان نادي يوفنتوس عن أول صفقاته الشتوية، وذلك بعد توصل الإدارة إلى اتفاق شبه نهائي مع أتالانتا لشراء عقد الموهوب السويدي ديان كولوسيفسكي.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا، فإن حامل اللقب في آخر ثماني سنوات، أغلق بالفعل صفقته الشتوية الأولى، ولم يعد يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن كافة تفاصيلها.

وقالت الشبكة، إن اللاعب سيضع القلم على عقد ارتباطه باليوفي غدًا الخميس، مع التنويه بأنه سيصل مقر النادي صباحًا من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني، الذي سيعقبه إعلان التوقيع معه حتى عام 2024.

وجاءت هذه الأنباء بعد سلسلة من التقارير المحدثة عن اتفاق يوفنتوس مع أتالانتا على صفقة كولوسيفسكي، حتى أن بعض المصادر زعمت أن تكاليفها ستصل لنحو 30 مليون يورو.

واستندت هذه التقارير إلى التصريحات التي أدلى بها رئيس بارما لبيترو بيزاروتي أمس الثلاثاء، عن اقتراب اللاعب المعار من أتالانتا من الانتقال إلى صفوف عملاق الكرة الإيطالية.

وأعرب الرئيس عن أمله أن يبقى اللاعب مع بارما لنهاية الموسم، ومن ثم يعود إلى ناديه أو يخوض تجربة جديدة مع السيدة العجوز، ليحافظ على تطوره كما يفعل كل أسبوع مع الفريق.

وسجل صاحب الـ19 عامًا أربعة أهداف مع فريقه الحالي من مشاركته في 18 مباراة في بطولتي السيري آ وكوبا إيطاليا.