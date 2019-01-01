الكشف عن مدة غياب ساسي.. وموعد عودته للمشاركة مع الزمالك

طبيب تونس يوضح مدة غياب ساسي

تحدث سهيل الشملي طبيب منتخب تونس عن مدة غياب فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة قوية في مباراة منتخب بلاده أمام غينيا الإستوائية.

وحقق المنتخب التونسي الفوز على نظيره الغيني، بهدف دون رد، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، حيث نجح في تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بـ6 نقاط بعد تحقيق فوزين في الجولتين الأولى والثانية.

ساسي غادر ملعب المباراة بعد تعرضه لإصابة عضلية على مستوى العضلة الضامة، حيث انتشرت تقارير سريعًا لفترة إصابته ستكون طويلة وغياب اللاعب عن مواجهة الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال إفريقيا بدور المجموعات.

وقال الشملي في تصريحات لقناة "تايم سبورتس": "ساسي سيكون جاهزًا لمباريات الزمالك المقبلة والإصابة لن تعوقه عن المشاركة مع فريقه وأخرجناه لعدم تفاقم الإصابة وزيادة الآلام".

وأضاف: "مدة غياب ساسي لن تتجاوز الـ10 أيام بشكل أكيد، وسيدعم فريقه في المباريات المقبلة أيًا كان أمام إنبي يوم 25 أو مازيمبي نهاية الشهر الجاري".

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الزمالك يعتمد على فرجاني ساسي بشكل كبير بجانب طارق حامد في خط الوسط، ويدخل الفريق الأبيض على لقاءات مهمة للغاية في الدوري المصري وأيضًا في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا كلًا من مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي، حيث سيبدأ لقاءاته خارج أرضه أمام مازيمبي نهاية الشهر الجاري.