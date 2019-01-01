الكشف عن ما قاله بيكيه لكوستا قبل الطرد

كوستا يتعرض لطرد جديد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

آثر طرد المهاجم الإسباني، دييجو كوستا، على أداء أتلتيكو مدريد وكلفه خسارة من برشلونة في الدقائق الأخيرة.

وحقق برشلونة فوزًا قربه بشكل أكبر من لقب الدوري الإسباني بعدما رفع الفارق إلى 11 نقطة في الصدارة.

وتعرض كوستا للطرد في الدقيقة 29، بسبب سب الحكم والتي أرفقها في تقريره، والذي جاء في آس الإسبانية.

وحاول جيرارد بيكيه تهدئة زميله في المنتخب الإسباني، قائلاً له: "أخرس، ماذا تريد، سوف يتم طردك".

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يبدوا التسجيل في مرماهم أحد أكثر الأشياء سهولة في حياة النجم الأرجنتيني 👀 pic.twitter.com/Vpgh364EaU — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

ويعد الطرد هو الرابع لكوستا والأول له الموسم الحالي بقميص أتلتيكو مدريد.

ويعاني أتلتيكو مدريد من البطاقات الحمراء في اللقاءات الأخيرة بـ7 بطاقات في آخر 11 مباراة.