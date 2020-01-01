الكشف عن قيمة صفقة إعارة أزارو إلى الاتفاق السعودي

أزارو انضم للاتفاق السعودي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، التفاصيل المالية الخاصة بصفقة انتقال المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي إلى الاتفاق السعودي.

وتم الاتفاق بين الأهلي والاتفاق على إعارة اللاعب للفريق السعودي لمدة 6 أشهر قادمة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الإثنين، أن استعارة أزارو كلفت الاتفاق ما يقرب من 200 ألف دولار.

وأشارت التقارير أن الاتفاق حاول شراء اللاعب بشكل نهائي، ولكن الأهلي رفض رحيله وفضل الإعارة فقط خلال الوقت الحالي.

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وكان الأهلي قرر رحيل أزارو ليتيح له قيد السنغالي أليو بادجي خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد معه قادمًا من رابييد فيينا النمساوي.

أزارو شارك مع الأهلي في 89 مباراة في جميع البطولات أحرز خلالها 41 هدفًا.