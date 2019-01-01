الكشف عن قائمة منتخب مصر أمم إفريقيا خلال 24 ساعة

منتخب مصر يستعد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف مسئولي منتخب مصر عن موعد إعلان قائمة الفراعنة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام على أرضهم.

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر بداية الشهر المقبل استعدادًا للبطولة التي ستشهد منافسة قوية على اللقب من أكثر من منتخب.

وقال هاني رمزي عضو الجهاز الفني لمنتخب مصر، إن موعد إعلان القائمة الأولية سيكون خلال 24 ساعة المقبلة من أجل التحضير لكأس الأمم.

وأشار رمزي في تصريحاته أن القائمة ستضم 25 لاعبًا على أن يتم استبعاد لاعبين للكشف عن القائمة النهائية للمنتخب خلال المعسكر.

وينتظر منتخب مصر مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا، يومي 13 و 16 يونيو المقبل، من أجل التحضير جيدًا للمنافسة على البطولة.

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ويقع المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى بجوار كلًا من أوغندا والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي، في البطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها.