الكشف عن فضيحة جنسية بالمنتخب البرازيلي

واقعة مثيرة للجدل في معسكر الفريق

تقارير جديدة قادمة من أمريكا الجنوبية كشفت عن فضيحة أخلاقية للمنتخب البرازيلي، تورط فيها العديد من نجوم السيليساو الكبار، في واقعة صادمة لعشاق الفريق.

الحادثة تعود لعام 2002، عندما دخل منتخب البرازيل في معسكر مغلق بكوالا لامبور، من أجل التحضير لكأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان.

صحيفة "إيستادو دي ساو باولو" البرازيلية، كشفت عن تلقي اللاعبين مجموعة من المجلات الإباحية، للتسلية خلال فترة تواجدهم بالمعسكر من أجل كسر الملل.

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المجلات لم يتم توزيعها على جميع اللاعبين، حيث تم استثناء كاكا صانع ألعاب ريال مدريد وميلان، والذي بلغ عمره 20 سنة وقتها، وذلك لاشتهاره بالخجل والابتعاد عن مثل هذه الأمور.

وبمجرد انتشار هذه الأخبار، واجه المدرب فيليبي سكولاري وسائل الإعلام، ونفى تماماً توزيع هذه المجلات وقتها، حيث اتهم الصحف بالسعي لنشر الفوضى، وهدد بطردهم من معسكر الفريق.

شبكة "ESPN" البرازيلية أكدت أنه ليس من المعروف التوصل لاتفاق بين سكولاري وفريقه بشأن دخول هذه المجموعة الجنسية، ولكنه سمح بتواجدها خلال فترة الراحة بين المباريات.

يذكر أن البرازيل نجحت بعدها في الفوز بكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها، بعد الفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية بثنائية نظيفة.