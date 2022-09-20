الكشف عن سر حذر ريال مدريد في الإنفاق .. بيريز يخشى الطرد من دوري الأبطال

أحد الأشخاص المقربين من النادي يؤكد أن الملكي يخشى الطرد من دوري أبطال أوروبا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن السر خلف حذر ريال مدريد من ضم اللاعبين بمقابل مادي كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكر مصدر مقرب من إدارة النادي لصالح موقع "فوزبوبولي"، حيث أكد أن النادي يضع في حساباته إمكانية طرده من دوري أبطال أوروبا.

يأتي هذا على خلفية محاولة ريال مدريد بالاشتراك مع عدة أندية أوروبية أخرى إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي قبل عدة أشهر.

وقال المصدر: "قد يضطر ريال مدريد للغياب عن دوري أبطال أوروبا لمدة ثلاث سنوات، هذا سيناريو من الممكن أن يحدث".

وأوضحت تقارير أن ريال مدريد استطاع أن يجني حوالي 780 مليون يورو إضافية ولم يقترب منهم في أي سبيل إنفاق من أجل تغطية أي خسائر ممكنة.

وكان النادي الملكي قد أعلن رفقة برشلونة ويوفنتوس وعدة أندية أوروبية عن بطولة دوري السوبر الأوروبي، قبل أن يتوقف كل شيء وتبدأ دعوى قضائية بينهم وبين الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد ضم عدة صفقات بأرقام كبيرة في الوقت نفسه لكن على فترات متباعدة وكاد يدفع أموالًا طائلة من أجل ضم كيليان مبابي.