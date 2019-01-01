الكشف عن سبب غياب مروان محسن أمام طلائع الجيش

الأهلي حقق فوزًا صعبًا على طلائع الجيش

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف الجهاز الفني للنادي الأهلي سبب غياب مروان محسن مهاجم الفريق ومنتخب مصر عن لقاء الأحمر أمام طلائع الجيش.

وحقق الأهلي فوزًا هامًا ومثيرًا على الجيش، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز أمس الأربعاء.

وكشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي عن سبب غياب مروان محسن، هو معاناته من بعد الآلام للركبة حيث تخوف الجهاز الفني من تفاقم الإصابة.

وأشار عبدالحفيظ أن مروان محسن يعاني من رشح في الركبة وكان من المستحيل إشراكه تخوفًا من تفاقم الإصابة وغيابه لفترة طويلة.

وجاء فوز الأهلي على طلائع الجيش متأخرًا حيث أحرز علي معلول الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 89 من عمر اللقاء بتسديدة قوية.

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ويسعى الأهلي للفوز بجميع لقاءات الدوري المصري الممتاز المتبقية له، من أجل الحفاظ على لقبه في الموسم الحالي الذي يشهد منافسه من غريمه التقليدي الزمالك ومن بعيد بيراميدز.