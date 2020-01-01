الكشف عن سبب غياب الشحات من قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم

الأهلي يستعد لمواجهة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

كشف خالد محمود طبيب الأهلي سبب غياب حسين الشحات جناح الفريق عن رحلة زيمبابوي، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي غادر فجر اليوم إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا المقرر لها السبت.

ويسعى الأهلي للحفاظ على مستواه أمام أصحاب الأرض في زيمبابوي، من أجل أخذ خطوة جديدة نحو التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

ويغيب الشحات عن قائمة الأهلي التي سافرت بسبب قرار فايلر بإراحة اللاعب في المباراة بسبب الإصابة الذي تعرض لها مؤخرًا خوفًا من تفاقمها.

حسين الشحات يعاني من بعض الآلام في الحوض وهو سبب غيابه عن مواجهة الأهلي ونادي مصر الأخيرة في الدوري المصري الممتاز.

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وأكد طبيب الأهلي أن اللاعب سيخضع لفحص طبي جديد عقب عودة الفريق من زيمبابوي بعد خوض لقاء بلاتينيوم للوقوف على مدى تؤثره بالإصابة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بلاتينيوم في لقاء الجولة الثالثة بثنائية نظيفة في اللقاء الذي أقيم في القاهرة مؤخرًا الأسبوع الماضي.