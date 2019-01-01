الكشف عن سبب عدم انضمام شيكابالا لتدريبات الزمالك

شيكابالا سيعود مرة أخرى للزمالك بداية من الموسم المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن سبب عدم انضمام محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الزمالك المعار لأبولون لتدريب الأبيض في الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد أعلن عودة شيكابالا بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع أبولون اليوناني الذي تمتد الإعارة للشهر المقبل.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الخميس، أنه لن يستطيع العودة لتدريبات الزمالك في الوقت الحالي بسبب عدم فسخ التعاقد مع أبولون.

وأكد شيكابالا في تصريحات تلفزيونية، أنه يقوم ببعض التدريبات الخاصة، في الفترة الأخيرة استعدادًا للعودة للأبيض في الموسم المقبل.

إقرأ أيضًا - شيكابالا: ضغط الأهلي علينا كان زمان والدوري زمالكاوي

واحتفل شيكابالا أول أمس الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ33، حيث رئيس الزمالك وقتها على أن شيكابالا سيتواجد في الزمالك بالموسم المقبل وسيختم مسيرته داخل القلعة البيضاء.

— جول مصر (@goaleg) March 7, 2019