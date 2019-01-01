الكشف عن سبب تواجد فوساتي في السعودية رغم إقالته من تدريب الأهلي

أهلي جدة أعلن إقالة فوستاني من تدريب الفريق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن سبب تواجد جورجي فوساتي، المدير الفني لأهلي جدة الذي تمت إقالته مؤخرًا من تدريب الراقي، في السعودية حتى الآن.

وكانت إدارة أهلي جدة قد اتخذت قرار بإقالة فوساتي من تدريب الفريق بعد تراجع النتائج وخروج الراقي من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن تواجد فوساتي بسبب مستحقاته المتأخرة لدى الأهلي ويسعى للحصول عليها قبل الرحيل.

وأشارت الصحيفة أن هناك اجتماع سيجمع المدرب فوساتي بمسئولي أهلي جدة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم أزمة المستحقات.

وأوضحت "الرياضية" أن عقد فوساتي مع أهلي جدة، لم يتضمن شرطًا جزائيًا بين الطرفين، ولذلك ينتظر فقط الحصول على باقي مستحقاته.

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وتراجع مستوى أهلي جدة في الفترة الأخيرة وودع البطولة العربية أمام الهلال بركلات الترجيح على الرغم من تقديم مستوى أكثر من رائع.