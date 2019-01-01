الكشف عن سبب تواجد عمرو وردة في مقر معسكر منتخب مصر رغم الخروج الإفريقي
كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن استمرار عمرو وردة في فندق المنتخب عقب انتهاء المعسكر بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية.
وكان معسكر منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، قد شهد أزمة كبيرة بسبب عمرو وردة وواقعة التحرش والذي استبعد على إثرها وعاد مرة أخرى.
ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن عمرو وردة قرر قضاء إجازته الصيفية في نفس الفندق قبل السفر إلى ناديه اليوناني.
وأشارت التقارير أن اللاعب فضل قضاء إجازته الصيفية في مصر بدلًا من اللسفر إلى أي منطقة أخرى واستمر بنفس الفندق الذي كان يقيم به المنتخب المصري.
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وكان عمرو وردة قد استبعد من معسكر منتخب مصر في مباراة أوغندا، قبل أن يعود في مواجهة جنوب إفريقيا بدور الـ16 الأخيرة للفراعنة في البطولة.
محمد نداياي كبير مشجعي السنغال يتحدث لـ @abdoallaiithy عن علاقته بالنجم السنغالي ساديو ماني منذ أن كان طفلًا وبماذا نصحه 💫— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019
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