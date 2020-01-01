الكشف عن سبب إصابة يوفيتش الغريبة وريال مدريد يمنع اللاعب من التعليق

تقارير صحفية تكشف حقيقة إصابة اللاعب لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد والنادي الملكي يمنعه من التعليق.

كشفت تقارير صحفية بوسنية اليوم عن حقيقة إصابة اللاعب لوكا يوفيتش نجم هجوم ريال مدريد المنضم لصفوف الملكي مطلع الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "كورير" والتي أكدت أن اللاعب سقط من فوق جدار مرتفع مما تسبب في الكسر الذي تعرض لها في قدمه.

وكان ريال مدريد قد أعلن عن إصابة اللاعب، وأشارت تقارير صحفية عديدة أن موعد عودته سيكون بعد انتهاء الموسم الجاري.

المزيد من الفرق

قصر ملعون بلعنة الفراعنة وآخر مسكون .. أغلى منازل نجوم كرة القدم

وقال والد يوفيتش: "من فضلكم افهموني بشكل واضح، أنا لا أستطيع التعليق على الأمر تحت أي ظرف من الظروف في الوقت الحالي".

وأضاف: "لقد أصدر ريال مدريد أمرًا لنا بعدم الحديث في ذلك الأمر، حتى لوكا نفسه غير مسموح له بالتعليق على تلك الإصابة التي تعرض لها".

ويعاني يوفيتش من المشاكل منذ أن انضم لصفوف ريال مدريد، حيث لم يقنع المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان وفشل في الحصول على مركز أساسي في تشكيل الفريق.

جدير بالذكر أن يوفيتش كان قد شارك في 24 مباراة رفقة ريال مدريد هذا الموسم في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما في إجمالي 770 دقيقة مشاركة.