الكشف عن خطة ماميتش أمام التعاون

الهلال يسعى لتحقيق الفوز على التعاون

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، نية الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للهلال، أمام التعاون في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويواجه الهلال نظيره التعاون، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء الغد الجمعة، من أجل الوصول للنهائي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن ماميتش طالب لاعبيه بالتركيز أمام التعاون حيث به الكثير من اللاعبين المميزين.

وأشارت التقارير أن التدريبات شهدت بعض الجمل التكتيكية بين لاعبي الزعيم من أجل تنفيذها أمام التعاون حيث ينوي ماميتش الهجوم من الخلف.

ويعقد مدرب الهلال اجتماع مع اللاعبين عصر غدًا الجمعة من أجل شرح بعض الخطط التكتيكية من أجل تطبيقها في اللقاء والفوز على التعاون.

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ويفتقد الهلال جهود كلًا من سالم الدوسري وأندريه كاريلو وسوريانو بسبب الإصابة، والفرنسي جوميس بسبب الفحوصات الطبية الذي يخضع لها في تركيا.